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لهذا السبب.. نجوى فؤاد تحذف قناتها على الـ"تيك توك"

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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نشرت الفنانة نجوى فؤاد، عبر حسابها على موقع تيك توك، فيديوهات لها وهي تُمازح صديقتها، وأثار ذلك غضب جمهورها، لكنها حرصت على توضيح وجهة نظرها.


وقالت نجوى فؤاد، في تصريحات صحفية، أنها حذفت تلك الفيديوهات الخاصه بها ولن تكرر تلك التجربة مرة أخرى، مُشيرة إلى أن سبب اقدامها على تلك التجربة هو شعورها بالملل نتيجة عدم مشاركتها في أي أعمال فنية خلال الفترة الحالية.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد، مسلسل لأعلى سعر، بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، سلوى محمد على، أحمد مجدي، رحمة حسن، إخراج مدحت العدل.

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