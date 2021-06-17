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ضبط أحد الأشخاص لحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص بمدينة نصر

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (2 فرد خرطوش - 25 طلقة من ذات العيار - كمية من الحشيش المخدر – كمية من الأقراص المخدرة - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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