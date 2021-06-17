ضبط تشكيل عصابي تخص في سرقة مركبات الـ"توك توك" بمصر القديمة





نجحت الأجهزة الأمنیة في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة مركبات "التوك توك"بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، حيث تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بأنه حال سيره بمركبة "توك توك " قيادته بدائرة القسم، إستوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وإدعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بإصطحابه داخل السيارة، وتوثيقه وإستولوا منه على (مركبة "التوك توك" ملكه - هاتفه المحمول) كرهًا عنه بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ثم تخلوا عنه بإلقائه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة الشروق.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال إستقلالهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة نارية - طبنجة صوت - 4 سلاح أبيض - 2 شومة خشبية - عصا جلد "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة "- الهاتف محمول "المستولى عليه"- مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وبتصرفهم فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم " سيئ النية " (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، كما أضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع المركبة المشار إليها، عقب ذلك أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بتصرفه فى المركبة المستولى عليها بالبيع لدى عميليه " سيئى النية " (شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وتم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الأخير أيداها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمركبة، وإتهمهم بسرقته بالإكراه.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



