سامح شكري: تضحيات المشاركين في عمليات حفظ السلام "وسام نفتخر به"

وجه سامح شكري، وزير الخارجية، التحية إلى الذين فاضت أرواحهم من أجل إحلال السلام والاستقرار، قائلا: "لكم تحية اعزارز وتقدير منا".



وأشار "شكري"، خلال كلمته باحتفالية الأمم المتحدة لحفظ السلام المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تضحية المشاركين في عمليات حفظ السلام وسام نفخر به، موجها رسالة إلى المصريين المشاركين في عمليات حفظ السلام، قائلا: "سيدات مصر ورجالها العاملين تحت مظلة الأمم المتحدة لحفظ السلام.. مصر والعالم أجمع لم ولن ينسى تضحياتكم".



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أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع فى ليبيا ومستمرة فى جهودها الحثيثة دوليا لإعادة ليبيا إلى الاستقرار حفاظا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها.



جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مؤتمر " برلين 2 " الوزارى حول ليبيا المقرر عقده الأربعاء المقبل.



وقال شكرى: "إن اجتماع برلين القادم يأتى بعد تولى الحكومة الليبية الحالية المؤقتة وجهودها لتنفيذ كل المخرجات التى تم اعتمادها فى مجلس الأمن، وسوف تنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل، وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية".



