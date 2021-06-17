Advertisements

طلب إحاطة للحكومة بشأن انتشار مراكز وهمية لعلاج الاضطرابات النفسية وتعديل السلوك للأطفال

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والتضامن، بشأن انتشار إعلانات الدورات التدريبية «الكورسات» حول إمكانية التعامل وتعديل السلوك لدى الآباء والمعلمين المتعاملين مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

وقال "أبو العلا" مع ظهور هذا الاضطراب وتسليط الضوء عليه في أحد الأعمال الدرامية في شهر رمضان، بدأت الإعلانات لمراكز تعديل السلوك تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مقابل مبالغ مالية دون التأكد من هوية القائمين على هذه الدورات.

وتابع: "لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل يندرج أيضًا على مراكز التخاطب وغيرها من المراكز الخاصة بالاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، والتي يديرها غير المتخصصين، مستغلين حاجة أولياء الأمور في علاج أبنائهم".

وأكد "أبو العلا"، أن هذه المراكز تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، وكذلك الأجهزة المختصة، وبعيدا عن الأساليب العلمية، حتى تحول الأمر إلى "سبوبة" لأصحاب هذه المراكز وليس لهم أي هدف غير استغلال المواطنين في كسب المال.

وأشار إلى وجود أكثر من مركز في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في منطقة فلمنج شرق المحافظة، وكذلك في محطة الرمل، وحددت هذه المراكز أسعار للدورات وصلت نحو ٦٥٠ جنيها، مطالبًا وزارتي الصحة والتضامن بإحكام الرقابة على هذه المراكز والخدمات التي تقدمها للأطفال سواء كانت تخاطب أو تنمية مهارات أو تعديل سلوك، حيث سبق أن وردت شكاوى من أولياء الآمور من تعرض الأطفال للتعنيف وأساليب غير علمية بالمرة.

وذكر "أبو العلا"، أن دورات الإرشاد الأسري لابد أن يكون القائم عليها أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي، ولابد من التأكد من أن القائمين على هذه الدورات لديهم المؤهلات العلمية التي تمكنهم من التصدي لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مراكز الإرشاد النفسي الموجودة في العديد من الجامعات المصرية تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك العاجل في مواجهة هذه المراكز الوهمية لمنع استغلال المواطنين، مشددًا على عمل حملات توعية لكيفية التعامل معه والتوجيه للأماكن الشرعية في التعامل معه بشكل علمي يحافظ على الجميع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحكومة

أخبار تهمك

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 13 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بينهم مانشستر سيتي وباريس.. صراع رباعي على ضم راموس

منذ 43 دقيقة

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

11:20 ص

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

10:59 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

بينهم مانشستر سيتي وباريس.. صراع رباعي على ضم راموس

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة