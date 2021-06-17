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حالة الطقس في الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 17-6-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبرا غائما جزئياً شرقاً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

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