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"سحب رعدية ممطرة".. حالة الطقس في السعودية اليوم

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 17-6-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). 

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة المدينة المنور).

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