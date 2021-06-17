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بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
محمد طه
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بدأت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة، فى تلقى لقاح كورونا لمعلمو مدينة الغردقة، اليوم الخميس، من داخل مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بإدارة الغردقة، ذلك تنفيذآ لتوجيهات الدولة وحرصها على سلامة المواطنين.

من جانبه أشار هشام منير مدير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن القيادة السياسية تضع التعليم في مقدمة الأولويات، لافتًا أن التطعيم تم بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة تم تخصيص مدرسة محمد الطيب الرسمية للغات بإدارة الغردقة التعليمية، لتلقي المعلمين والإداريين لقاح كورونا وخصوصًا المشاركين في الإمتحانات حرصًا على سلامتهم.
بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)
بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)
بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)
بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)
بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)
بدء تلقى معلمو البحر الأحمر لقاح كورونا (صور)

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