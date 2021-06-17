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مقتل امرأة في هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد في تركيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:23 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل امرأة في هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

 

وتتواصل في تركيا أصداء الفضائح والجرائم التي كشف عنها زعيم المافيا التركية سادات بكر والذي كشف تورط رموز من نظام أردوغان فيها.

 

وفي هذا الصدد أعدت صحيفة "أفرنسال" المعارضة تقريرًا التقت فيه مواطنين أكرادا من مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، وتسكنها الأغلبية الكردية، وذلك لمعرفة ردود أفعالهم حيال ما ورد على لسان سادات بكر، زعيم المافيا.

 

وجاء اختيار ديار بكر على اعتبار أن من بين الجرائم التي ارتكبت من قبل رموز بالنظام، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق، محمد آغار، جرائم قتل تمت بحق الكثير من الأكراد سواء كانوا رجال أعمال أو صحفيين أو سياسيين، وقيدت ضد مجهول.

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مقتل امرأة سادات بكر زعيم المافيا تركيا الاكراد

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