ننشر قائمة شرف أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف



حصلت "الفجر" على قائمة الاوائل للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 20212020 بمحافظة بني سويف، عقب إعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الخميس، بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامي.



وضمت قائمة الاوائل 22 طالبًا وطالبة حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية 280 من 280 درجة، جميعهم من الإدارات التعليمية بمراكز بني سويف وناصر واهناسيا والواسطى وسمسطا والفشن وببا.



وتقدم للإمتحان 50729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 41720 طالبًا وطالبة، وحصل 22 طالبًا وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.



وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

