محافظ أسوان: بدء العد التنازلي لتدشين المبنى الرئيسي للتحول الرقمي (صور)

مع بدء العد التنازلي لافتتاح أول وأكبر مبني رئيسي للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية كمركز متخصص في البيانات والمعلومات ووسائل تأمينها ضمن مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وعقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مديري أقسام المركز وذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان ، بجانب العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن تدشين المظلة التكنولوجية بمبني التحول الرقمي بديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه يحقق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وخاصة أنها سترتبط بالأزرع التنفيذية لها والمتمثلة في 10 مراكز تكنولوجية منها 5 مراكز تم رفع كفاءتها و 5 أخرين تم التشغيل التجريبي لهم ، وسيتم افتتاحهم تواكباً مع مبنى التحول الرقمى.





ووجه المحافظ إلي مراجعة المنظومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين بالكامل أثناء التشغيل التجريبي لها للتأكد من انتظام آلية العمل وتوافر كافة وسائل التأمين العالى للحد من الاختراق مع رصد أي مخالفات في الحال وتحقيق السيطرة الكاملة على المنظومة بكاميرات مراقبة ومتابعة فورية ووحدات إطفاء ، بالإضافة إلى ربطها بشاشة عرض داخل مكتب المحافظ ليتابع أولاً بأول كافة المعاملات ومدى انتظامها بشكل مباشر.





كما شدد أشرف عطية على ضرورة المراجعة وإجراء التدريب الدورى للعناصر البشرية بإجمالى 50 عنصر والذين تم استقطابهم من الجهات الحكومية بعد اختيار أفضل العناصر المتخصصة ندباً من خلال الاختبارات النظرية والعملية دون تحمل المحافظة أي أعباء مالية ، مشيداً بالتطبيقات والبرمجيات وآليات التأمين العالية التي سيتم تطبيقها لأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية وهو الذى يؤكد على أن أسوان زاخرة بالكوادر البشرية الواعدة في المجال التكنولوجي.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محاور العمل بالمبنى الرئيسي للتحول الرقمي والذى تم تجهيزه ودعمه بأحدث أجهزة الحاسبات والمحلقات التكنولوجية ، وكذلك الشبكات الداخلية والخارجية وعناصر الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة ، وخاصة أنه مكون من 3 طوابق حيث تم تخصيص الطابق الأول لمركز معلومات شبكات المرافق ليقدم الخدمات للجمهور ، مع مراعاة إنشاء رامب وممر خاص لذوي الإعاقة ، فيما خصص الطابق الثاني لإدارتي البنية الأساسية والنظم والتطبيقات ، كما يضم غرفة تأمين البيانات ، فيما خصص الطابق الثالث ليكون مقر لإدارة الإحصاء والنشر الإلكتروني .



