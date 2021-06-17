بعد الشهادة الإعدادية.. مؤشرات تنسيق دخول الثانوية العامة 2021

يبحث الطلاب والطالبات في جميع المحافظات بالمرحلة الإعدادية بعد الاطلاع على نتائجهم عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة، المقرر الإعلان عنها من جانب وزارة التربية والتعليم لتقديم الطلاب الحاصلين على المجموع المذكور فور الإعلان عنه لدخول الثانوية العامة، وللقبول أيضا بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات والمزدوج الفني الصناعي خمس سنوات و نظام ثلاث سنوات وتنسيق قبول الثانوي التجاري.





ومن المنتظر أن تبدأ مديريات التربية والتعليم تباعاً في إعلان درجات مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية لدخول مدارس الثانوي العام، كذلك مدارس الدبلومات الفنية الـ 5 سنوات ومدارس التمريض, الثانوية التجارية, الرياضية و العسكرية.





وتستعد المديريات التعليمية لوضع تنسيق الثانوية العامة 2021 وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية وإعلان النتائج فى عدد من المحافظات.

وكشفت مصادر بمديريات التعليم عن أنه من المقرر وضع تنسيق الثانوية العامة 2021 وفقًا للإحصائيات الصادرة من المديريات ووفقًا لإعداد الناجحين في الشهادة الاعدادية 2021، حيث أن المسئول عن وضع درجات القبول في الثانوية العامة 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية الذين أنهوا الامتحانات هذا العام هو المحافظ وسيتم اعتماد درجات القبول من المحافظ وإعلانها رسميًا من المحافظة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021 وتوقعت المصادر أن بداية قبول طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام فى محافظة القاهرة سيكون من 250 درجة كمرحلة أولى أما فى محافظة الجيزة سيكون من 240 كمرحلة أولى أيضًا ولكن لم تعلن الدرجات رسميًا حتى الآن.

وأضافت أن الدرجات التي ستمنح للطالب بامتحانات نهاية العام، هي التي سيتقدم بها إلى تنسيق الثانوية العامة 2021 والثانوية الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.



تنسيق الثانوية العامة 2020 بمحافظات الجمهورية

– محافظة أسيوط 260

- محافظة الدقهلية 259 درجة

- محافظة الفيوم 258 درجة.

- محافظة قنا 257 درجة

- محافظة دمياط 255 درجة.

- محافظة القاهرة 254 درجة

- محافظة الوادي الجديد 253.5 درجة.

- محافظة بالغربية 253 درجة.

- محافظة الشرقية 252 درجة.

- محافظة القليوبية 251

- محافظة كفر الشيخ 250 درجة.

- محافظة مطروح 250 درجة.

- محافظة المنيا 247 درجة.

- محافظة أسوان 240 درجة.

- محافظة الجيزة 240 درجة.



