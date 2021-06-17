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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021 بالإسم

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
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ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021 حيث انطلق ماراثون امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة في ظل حضور جميع الطلاب في اللجان المخصصة لهم، وقد تم حضور بعض أولياء الأمور للاطمئنان على أبنائهم أثناء تأدية الامتحانات.

وكانت الوزارة توفر جميع الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على سلامتهم، وتم توزيع الطلاب في جميع أنحاء المحافظة على 379 لجنة، وبعد الانتهاء من فترة الامتحانات ينتظر جميع الطلاب والطالبات الإعلان عن النتيجة وقد تستغرق أيام قليلة، كما أعلن مدير التربية والتعليم أن القائمين على عمليات التصحيح ورصد الدرجات يعملون بكل همة منذ نهاية الامتحانات، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة وسوف نتابع ذلك فور إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2021

قامت مديريه التربية والتعليم في الإسكندرية بتقديم مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهم هذه الإجراءات هي استخدام الجهاز الحراري لمعرفة درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات ارتداء الكمامة للحفاظ على الجميع، كما شددت الهيئة التعليمية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة وتصدى المراقبين لحالات الغش، ولا يتعدى عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة 14 طالب.

وذلك للحفاظ على الجميع كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية أن جميع اللجان كانت معقمة بالكامل خلال فترة الامتحانات ويتم التعقيم بشكل دوري، وبعد الانتهاء من الامتحانات ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021 وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية
يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من هنـــــا أو من هنـــــا

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