سامح شكري: مصر فقدت أعز رجالها في قوات حفظ السلام

كما أشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الاحتفال بقوات حفظ السلام أقل ما يمكن تقديمه لهم، مؤكدا أن قوات حفظ السلام المصريين مشهود لهم بالكفاءة، معربا عن تطلعه أن تظل الجهود المصرية محل تقدير.





وأضاف أن تكريم أسر شهدا قوات حفظ السلام أقل ما يمكن فعله لهم، مشددا على أن الجهود المصرية بقوات حفظ السلام ستظل مستمرة، فضلا على التضامن مع أسر شهداء قوات حفظ السلام.





ولفت سامح شكري، وزير الخارجية، إلى أن مصر سابع أكبر دولة مشاركة في قوات حفظ السلام، وتحظى القارة الأفريقية بوجود أكبر عدد من قوات حفظ السلام لوجود نزاعات.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وانخرطت في تأسيس قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن مصر فقدت أعز رجالها في إطار حفظ السلام، والمهمات الوطنية.