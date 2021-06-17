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حبس فتاة وسائق لمحاولة سرقة شقة سكنية بالموسكي
الخميس 17/يونيو/2021 - 12:37 م
داليا عادل
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أمرت جهات التحقيق اليوم الخميس، حبس فتاة وسائق " تاكسى " بتهمة محاولة أحد الشقق السكنية بمنطقة الموسكى جنوب محافظة القاهر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما التحفظ على السلاح النارى والأدوات المستحدمة فى السرقة.
وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى حيازة "أحد الأشخاص" سلاح نارى حال سيره بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن ضبط كل من أحد الأشخاص، سيدة لأحدهما معلومات جنائية، حال سيرهما بدائرة القسم وبحوزة الأول سلاح نارى، 4 طلقات من ذات العيار طبنجة صوت، قفاز طبى.
بمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لسابقة تعرفها على "أحد الأشخاص" فااختمر في ذهنها فكرة سرقته بالإستعانة بالمتهم الأول، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل والتوجه لمسكن سالف الذكر وقيامها بتسهيل دخوله للشقة سكنه، وسرقة متعلقاته كرهًا عنه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال الثانية أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى حيازة "أحد الأشخاص" سلاح نارى حال سيره بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن ضبط كل من أحد الأشخاص، سيدة لأحدهما معلومات جنائية، حال سيرهما بدائرة القسم وبحوزة الأول سلاح نارى، 4 طلقات من ذات العيار طبنجة صوت، قفاز طبى.
بمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لسابقة تعرفها على "أحد الأشخاص" فااختمر في ذهنها فكرة سرقته بالإستعانة بالمتهم الأول، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل والتوجه لمسكن سالف الذكر وقيامها بتسهيل دخوله للشقة سكنه، وسرقة متعلقاته كرهًا عنه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال الثانية أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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