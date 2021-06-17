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حبس فتاة وسائق لمحاولة سرقة شقة سكنية بالموسكي

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت جهات التحقيق اليوم الخميس، حبس فتاة وسائق " تاكسى " بتهمة محاولة أحد الشقق السكنية بمنطقة الموسكى جنوب محافظة القاهر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما التحفظ على السلاح النارى والأدوات المستحدمة فى السرقة.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى حيازة "أحد الأشخاص" سلاح نارى حال سيره بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن ضبط كل من أحد الأشخاص، سيدة لأحدهما معلومات جنائية، حال سيرهما بدائرة القسم وبحوزة الأول سلاح نارى، 4 طلقات من ذات العيار طبنجة صوت، قفاز طبى.

بمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لسابقة تعرفها على "أحد الأشخاص" فااختمر في ذهنها فكرة سرقته بالإستعانة بالمتهم الأول، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل والتوجه لمسكن سالف الذكر وقيامها بتسهيل دخوله للشقة سكنه، وسرقة متعلقاته كرهًا عنه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال الثانية أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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