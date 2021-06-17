3.8 ملايين وفاة و177 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 177 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، عدد الجرعات من اللقاحات الموزعة، 2.47 مليار.

وقد أفادت بيانات موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات بلغ177.040 مليون إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3.833 ملايين وفاة.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، إعطاء نحو 2.472 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.