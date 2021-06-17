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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
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يبحث الجميع عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة. 

حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم  91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح   78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.
 
وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب  الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية
وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية سمكنكم الاستعلام عن تفاصيل النتيجة من هنا عبر هذا الرابط (((((هنا)))))

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