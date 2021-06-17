القوى العاملة تعلن وصول جثمان مصرى لقى حتفه بحادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا غدا

يصل إلي أرض الوطن جثمان الشاب المصري المتوفى "إسماعيل.م.ل" الذي لقي حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، علي رحلة مصر للطيران التي سوف تقلع من مطار مالبينسا بميلانو في السادسة وخمسون دقيقة من مساء بعد غد الجمعة،وتصل إلي مطار القاهرة في الساعة الحادية عشر مساءً.



وكان قد وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدي صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى.



و تلقي الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، لافتا فيه إلي أن الشاب المتوفي في الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويقوم المكتب حاليا بمتابعة مستحقاته، فضلا عن البحث عن ملفه التأميني لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس).



وقام الملحق العمالي بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوي العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفي، كما تم ابلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن المكتب دائما في خدمتهم.



