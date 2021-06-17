أبطال مصر للسباحة بالزعانف يحصدون المراكز الأولى في بطولة العالم للناشئين بإيطاليا

حققت بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين المقامة في إيطاليا للمشاركة والتى تقام بمدينة ليليانو الإيطالية خلال الفترة من 13-19 يونيو المركز الأول في العالم للسباح أحمد إيهاب سباحة ٢٠٠ متر سباحة بالزعانف المزدوجة.





وحصلت السباحة ندى مجدي أبو مسلم على المركز الثاني في العالم بمنافسة ١٥٠٠ متر سباحة بالزعانف المونو وحصلت زميلتها جميلة علي صابر على المركز الثالث في نفس السباق ١٥٠٠ متر سباحة بالزعانف المونو .









وتشكل البعثة من العميد حسام الغزالى رئيس البعثة والكابتن محمد يحيى زكريا مدرب والسباحين أحمد ايهاب - أحمد تامر - زياد أحمد - والسباحات : ندى أبو مسلم - جميلة علي صابر - جودى الماس ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.





ومن جانبه أعلن الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ عن سعادته البالغة بهذه النتيجة وهذا الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال وبطلات مصر أحمد إيهاب أول العالم وندي مجدي أبو مسلم ثاني العالم وجميلة علي صابر ثالث العالم.





وأضاف الشاذلي بأنه يهدي هذا الإنجاز الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظراً لتوجيهاته الدائمة للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال الذين يرفعون إسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية.





وأشار الشاذلي إلى أنه يهدي هذا الإنجاز للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل القائمين على العمل داخل الوزارة وكل المهتمين بالأبطال من أجل رفعة الوطن ووقوفهم على منصات التتويج في كل دول العالم.





جدير بالذكر أن السباحة ندى مجدي أبو مسلم حققت الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق ٤٠٠ متر مونو وحصلت زميلتها السباحة جميلة علي صابر على المركز الرابع فى نفس السباق.



