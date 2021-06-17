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جلسة عاصفة لمجلس بيراميدز مع أروابارينا .. والأرجنتيني يعترف بتحمله المسئولية

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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عقد مجلس إدارة نادي بيراميدز جلسة عاصفة مع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة عبر تطبيق "زووم" حضرها المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، لمناقشة المدرب في موقف الفريق خاصة بعد الخسارة الأخيرة القاسية أمام سموحة في الدوري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبحث مجلس الإدارة كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة مع المدير الفني والاستفسار حول أسباب النتائج الأخيرة للفريق في الدوري، خاصة وأن بيراميدز يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر تعاقد معهم النادي لدعمه والمنافسة على جميع البطولات.

واعترف المدير الفني خلال الجلسة بتحمله المسئولية الكاملة عن النتائج الأخيرة في الدوري وأنه بصفته المدير الفني فهو المسئول عن كل شيء يخص الفريق، معترفا بأن الإدارة لم تقصر في أي شيء تجاه الفريق سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، ووفرت الدعم المطلوب على كل المستويات وبكل قوة.

المدرب تعهد لمجلس الإدارة على هامش الجلسة بأنه سيقاتل مع اللاعبين لتعويض النتائج الأخيرة، والبداية ستكون أمام الرجاء المغربي في مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأن الجميع لديه هدف أساسي وهو عبور عقبة الرجاء المغربي والوصول للنهائي والفوز باللقب القاري.

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