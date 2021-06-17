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محمد رمضان يثير موجة غضب عارمة في الصحافة.. فما التفاصيل؟!

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أثار الممثل محمد رمضان، موجة غضب عارمة في الصحافة عقب طرح كليب أغنيته الجديدة "ثابت" أمس عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" لإهانته للصحفيين.


حيث يضم الكليب مشهد  وهو يمشي فوق صفحات الجرائد المُلقاه على الأرض، في تلميح إلى عدم اهتمامه بما تقوله وسائل الإعلام التي صنعت شهرته، وهو ما أعاد للأذهان قرار نقابة الصحافيين بمنع نشر اسمه وصوره أثناء أزمة اتهامه بالتطبيع قبل أشهر.


جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين قررت منذ عدة أشهر مقاطعة أخبار  محمد رمضان ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.


وأصدرت النقابة بياناً وقتها جاء فيه: "تابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب، ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفاً بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.
"وأضاف البيان أن مجلس نقابة الصحفيين، "إذ يدين مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق."
وتابع البيان: "وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، ويؤكد المجلس أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.
"واختتمت النقابة بيانها بالقول: "وفي هذا الاطار يجدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

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