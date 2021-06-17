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أحمد إيهاب يقتنص ذهبية كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
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فاز اللاعب أحمد إيهاب -المصنف الأول عالميا - بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للناشئين لسباحةالزعانف، والتي أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو الجاري بإيطاليا، يأتي ذلكتتويجًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في توفير كافة المقومات الفنية والإدارية علىأعلى مستوى لتأهيل أبطال لتمثيل مصر في المسابقات الدولية لحصد البطولات وتطويرالرياضة المصرية.

ونجح البطل أحمد إيهاب في اقتناص الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف في سباق 200 متر زعانف مزدوجة، بعد منافسة شديد مع لاعبين من 21 دولةشاركوا بالبطولة، ليضيف "إيهاب" ميدالية جديدة لدولاب بطولاته والذي يضمأكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات التي خاضها، كما حصل على العديد منالكؤوس كأحسن سباح وأحسن رقم قياسي.

وتعد مسيرة البطل أحمد إيهاب ببطولة كأس العالم قصة نجاح، إذ بدأ اللاعب رغم صغر سنه فهو مواليد شهر يناير عام 2004، خوض تحديات البطولة مبكرًا ونجح في تحقيق المركز التاسع في سباق 100 متر في أول مشاركة له، وبعدها واصل بفضل إصراره والتدريبات الحديثة بنادي وادى دجلة التقدم ليحصل على المركزالخامس كأسرع سباح في سباحة الزعانف في العالم من خلال التصنيف العالمي الصادر منالاتحاد الدولي، وهو المصري والعربي الوحيد المتواجد في قائمه أسرع 10 سباحين حولالعالم في سباق 100 متر Bifin، كما تصدر التصنيف الأول عالميًا للناشئينتحت 17 سنة.

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