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وزير الخارجية: نشارك ب3 آلاف رجل وامرأة كقوات حفظ السلام بمناطق النزاعات

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي لحفظ السلام فرصة عامة لإعادة التأكيد على إيمان مصر الراسخ بالأهداف والمبادىء التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار "شكري"، خلال كلمته احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي في عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر برهنت دوما على التزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أسس الاستقرار والسلام حول العالم من خلال كونها من أوائل الدول المشاركة في قوات حفظ السلام.

وأضاف أن مصر ساهمت على مدار 6 عقود بأكثر من 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة في 38 بعثة حفظ سلام أممية في مختلف مناطق النزاعات في أفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية وأوروبا محافظة على وضعها ضمن أكبر الدول المساهمة بأفراد.

ونوه بأن مصر تشارك الآن بأكثر من 3 آلاف من الرجال والسيدات المصريين الذين يؤدون واجباتهم تحت راية الأمم المتحدة في بعض مناطق النزاعات.

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