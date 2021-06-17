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أفضل اللقاحات.. دلائل تفضيل الدول لقاح أسترازينيكا واعتباره الآمن

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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رغم الأحاديث والشائعات الكثيرة حول تسببه في جلطات دموية، فقد فضلت عددًا من الدول، تطعيم مواطنيها بلقاح أسترازينيكا، باعتباره الأفضل والآمن بين اللقاحات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دلائل تفضيل الدول لقاح أسترازينيكا.

أسترازينيكا أفضل اللقاحات
يعتبر لقاح أسترازينيكا من أفضل اللقاحات الموجودة على مستوى العالم، حيث تم تطويره عبر شراكة بين جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية، ومقرها في بريطانيا وهي نفس الشركة المصنعة للقاح إيبولا.

فعالية أسترازينيكا
صنع اللقاح عبر تقنية النواقل الفيروسية، ويمنع الإصابة بنسبة 86.6% للذين أعمارهم 60 وما فوق.

خلط لقاحين يقوي المناعة
وأشارت دراسة ألمانية إلى أن المزج بين لقاحي فايزر-بيونتيك واسترازينيكا وأخذهما معا قد يؤدي إلى تقوية المناعة أكثر من الاعتماد على أخذ لقاح واحد فحسب.

وتستعد وزارة الصحة المصرية لاستقبال شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا والتي تقدر بنحو 1.9 مليون جرعة ضمن اتفاقية جافي، حيث استقبلت مصر نحو 2.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد على مدار الفترة الماضية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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