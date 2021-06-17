مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بألمانيا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن صحيفة ألمانية، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار ببلدة في غرب ألمانيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حادث دهس بمدينة لايبزيج في ألمانيا.

وقد أعلنت السلطات الألمانية، سقوط عدد من الجرحى جراء حادث طعن بمحطة قطارات.

و قتل مسلح 11 شخصًا وأطلق الرصاص على نفسه، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.