الأحد.. مناقشة ديوان "سيرة بني آدم" في بيت السناري بالإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة ديوان "سيرة بني آدم" للشاعر أحمد خطاب، وذلك يوم الأحد الموافق 20 يونيو في تمام السادسة مسًاء في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تُدير اللقاء الروائية زينب محمد، ويناقش الديوان الدكتور شوكت المصري وأيمن مسعود. ويدور الديوان حول مراحل وجود الإنسان على الأرض منذ بدء الخليقة إلى نهاية العالم، والصراعات التي يواجهها ما بين الخير والشر، وفي هذا الصدد يطرح الديوان العديد من التساؤلات، ويترك المجال للقارئ للتخيل والتفكير.

يُذكر أن الشاعر أحمد خطاب هو شاعر مصري من مواليد محافظة الجيزة، وحاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلوان، وصدر له ديوان "عنقود حياة" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عام 2012، وديوان "سيمفونيات" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2016، وديوان "وكانت وحدها الجمهور" عن دار عابر 2018، أما ديوان "سيرة بني آدم" فهو الديوان الرابع، وصدر عام 2021.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة.