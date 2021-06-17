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الشهيد الــ(569).. "الأطباء" تنعى أخصائي الممارسة العامة بإدارة شربين الصحية بالدقهلية

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن الجزار، أخصائي الممارسة العامة بإدارة شربين الصحية بالدقهلية، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن الجزار، الطبيب رقم الــ(569)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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