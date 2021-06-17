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فحص 9 آلاف مواطن خلال 6 قوافل طبية وعلاجية بالمنيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، تواصل تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن جهود الدولة لتقديم خدمات ورعاية صحية كاملة للمواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت 6 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا خلال شهر مايو الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 9 الاف و156 حالة بمختلف التخصصات، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.
من جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، انه تم عمل لـ 527 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه ل 182حالة ورسم قلب لـ 87 حالة واشعة سينية لـ 38 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 635 متردد وتحويل للمستشفى عدد 187 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 491 متردد.

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