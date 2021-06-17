بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

يستعد مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقات الفريق الصيفية عقب مباراتي الفريق امام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.





واقترب الأهلي من حسم أولى الصفقات بعد الحصول على توقيع كريم فؤاد ظهير فريق النجوم والمنتخب الأولمبي المعار لإنبي لنهاية الموسم الحالي.





وحسب مصدر بالأهلي، فإن المغربي سفيان رحيم بات على بعد خطوات من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء بعد الاتفاق المبدئي الذي تم بين إدارة ناديه الرجاء المغربي وإدارة الفريق الأحمر.





وأضاف المصدر، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، استقر على عودة المعارين عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأحمد ريان ومحمد عبدالمنعم، بعد تألق الرباعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.



