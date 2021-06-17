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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الجمعة المقبل الموافق 18 يونيو 2021 وحتى يوم
الاربعاء المقبل الموافق 23 يونيو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.

غدا الجمعة:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

اضطراب الملاحة البحرية؛ علي خليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كمس) وارتفاع الموج (5:3 متر)

يوم السبت المقبل:


نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

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