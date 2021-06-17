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تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره أوروجواي يوم السبت المقبل 19 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره أوروجواي يوم السبت المقبل في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره أوروجواي يوم السبت المقبل في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد نقطة وحيده بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع بدون نقاط.

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