الأمن العام يضبط 8 عاطلين لإتجارهم في المزاد المخدرة









وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة اللواء علاء سليم رئيس قطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة مفادها قيام ثمانيةعاطلين( لإثنين منهم معلومات جنائية ومطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز سنهور القبلية أمن الفيوم سرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





بإستهدافهم بمكان إختبائهم بمنطقة زراعية بدائرة مركز سنهور القبلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدي إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران مما نتج عنه مصرع عدد أربعة منهم وإصابة فرد شرطة من قوة المأمورية.



وأمكن ضبط باقي المتهمين وعثر بالمكان على الآتي:( 7 قطع أسلحة نارية " 3 بنادق آلية - طبنجة - 2 بندقية خرطوش- فرد محلي") وكذا ( 9 خزائن،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، -كميات من مخدر البانجو والحشيش والشابو والأقراص المخدرة ، عدد من الدراجات نارية، عدد من الهواتف المحموله.



وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.



جاء ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.



جاري إتخاذ الإجراءات القانونية



