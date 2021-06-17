Advertisements

الأمن العام يضبط 8 عاطلين لإتجارهم في المزاد المخدرة

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements




وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة اللواء علاء سليم رئيس قطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة مفادها قيام ثمانيةعاطلين( لإثنين منهم معلومات جنائية ومطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز سنهور القبلية أمن الفيوم سرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


بإستهدافهم بمكان إختبائهم بمنطقة زراعية بدائرة مركز سنهور القبلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدي إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران مما نتج عنه مصرع عدد أربعة منهم وإصابة فرد شرطة من قوة المأمورية.

وأمكن ضبط باقي المتهمين وعثر بالمكان على الآتي:( 7 قطع أسلحة نارية " 3 بنادق آلية - طبنجة - 2 بندقية خرطوش- فرد محلي") وكذا ( 9 خزائن،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، -كميات من مخدر البانجو والحشيش والشابو والأقراص المخدرة ، عدد من الدراجات نارية، عدد من الهواتف المحموله.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

جاري إتخاذ الإجراءات القانونية

أخبار تهمك

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ 43 دقيقة

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

منذ 35 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يستقر على بيع أومتيتي

منذ ساعة و 13 دقيقة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ ساعة و 14 دقيقة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

01:00 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة