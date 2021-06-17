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فتح باب التقديم لورشة عمل لترميم الأفلام بمعهد جوته..تعرف على شروط التقديم

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إطار أسبوع أفلام جوته، يعلن معهد جوته القاهرة عن فتح باب التقديم لورشة عمل متخصصة عن ترميم الأفلام حتى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢١، وتنعقد الورشة اون لاين يوم السبت ٢٦ يونيو٢٠٢١ وتستغرق ٤ ساعات.
 
خلال الورشة يتعرف المشاركات والمشاركون على أنشطة حفظ الأفلام والرقمنة والترميم في معهد دويتشة كينيماتيك خلال السنوات الماضية بصورة عامة، كما توضح السيدة يوليا فالمولير منظمة الورشة ورئيسة مشروع رقمنة التراث السينمائي الألماني بمعهد دويتشه كينيماتيك خطوة بخطوة تقنيات الرقمنة، وترميم الصوت والصورة، بالإضافة إلى ذلك مناقشة آداب وأخلاقيات الترميم والقضايا الجمالية وإرشادات عامة لترميم الأفلام، مستعينة بعملية حفظ وترميم فيلم "حكومة متحف الشمع" كمثال، والذي سيُعرض في نفس اليوم بمقري معهد جوته القاهرة والإسكندرية.

يشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية ، ويكون لديهم اهتمام بترميم الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

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