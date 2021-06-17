تجديد حبس 3 متهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس

جدد المستشار أيمن عبد المغني، رئيس محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس ٣ متهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.





واستمعت النيابة لأقوال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، والذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي مما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.





- أقوال رئيس حي عين شمس

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.





- تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من “رئيس أحد الأحياء بالقاهرة” بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي".. فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين.. أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".





- ضبط المتهمين واعترافاتهم