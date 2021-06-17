Advertisements

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم فيما تم ضبط 4 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بالفيوم.

ووردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة مفادها قيام ثمانية عاطلين(لإثنين منهم معلومات جنائية ومطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز سنهور القبلية أمن الفيوم سرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم بمكان اختبائهم بمنطقة زراعية بدائرة مركز سنهور القبلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم   مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدي استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران مما نتج عنه مصرع عدد أربعة منهم وإصابة فرد شرطة من قوة المأمورية.

وأمكن ضبط باقي المتهمين وعثر بالمكان على :( 7 قطع أسلحة نارية " 3 بنادق آلية - طبنجة - 2 بندقية خرطوش-    فرد محلي") وكذا ( 9 خزائن، عدد من  الطلقات مختلفة الأعيرة ).

وضبط كميات من مخدر البانجو والحشيش والشابو والأقراص المخدرة، عدد من الدراجات نارية، عدد من الهواتف المحمولة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم  وجار اتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الداخلية الامن العام

أخبار تهمك

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

منذ 36 دقيقة

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 11 دقائق

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ ساعة و 15 دقيقة

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعة الا ربع

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يستقر على بيع أومتيتي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

01:00 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة