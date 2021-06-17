عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم فيما تم ضبط 4 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بالفيوم.





ووردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة مفادها قيام ثمانية عاطلين(لإثنين منهم معلومات جنائية ومطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز سنهور القبلية أمن الفيوم سرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وباستهدافهم بمكان اختبائهم بمنطقة زراعية بدائرة مركز سنهور القبلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدي استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران مما نتج عنه مصرع عدد أربعة منهم وإصابة فرد شرطة من قوة المأمورية.





وأمكن ضبط باقي المتهمين وعثر بالمكان على :( 7 قطع أسلحة نارية " 3 بنادق آلية - طبنجة - 2 بندقية خرطوش- فرد محلي") وكذا ( 9 خزائن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ).





وضبط كميات من مخدر البانجو والحشيش والشابو والأقراص المخدرة، عدد من الدراجات نارية، عدد من الهواتف المحمولة.





وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



