تعرف على موعد مباراة منتخب إسبانيا المقبلة في كأس أمم أوروبا

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب بولندا في مباراته الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة القارية يوم السبت المقبل.





وكان منتخب اسبانيا استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية بالتعادل سلبيا مع منتخب السويد ضمن المجموعة الأولى.





وتنطلق مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره البولندي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، على أرضية ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بينما يتذيل المنتخب البولندي المجموعة بدون نقاط، ويتصدر المجموعة منتخب سلوفاكيا برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.



