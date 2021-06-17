الشهيد الـ570.. "الأطباء" تنعى استشاري جراحة عامة على المعاش بكفر الدوار

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور مصطفى أحمد السيد مسعود، استشاري جراحة عامة على المعاش بكفر الدوار - بحيرة، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت إلى أن الشهيد الدكتور مصطفى احمد السيد مسعود، الطبيب رقم الــ(570)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



