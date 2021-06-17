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الشهيد الـ570.. "الأطباء" تنعى استشاري جراحة عامة على المعاش بكفر الدوار

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور مصطفى أحمد السيد مسعود، استشاري جراحة عامة على المعاش بكفر الدوار - بحيرة، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت إلى أن الشهيد الدكتور مصطفى احمد السيد مسعود، الطبيب رقم الــ(570)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت "الأطباء"، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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نقابة الاطباء شهداء كورونا بوابة الفجر الفجر

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