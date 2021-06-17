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رانيا يوسف تتصدر "جوجل" لهذا السبب

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشرات الأكثر بحثاً عبر موقع"جوجل"، وذلك بعد صدور الحكم النهائي في قضيتها ضد الإعلامي نزار فارس.




وقال الإعلامي نزار فارس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الحمد لله تم حفظ البلاغ المقام ضدى من قبل الفنانة رانيا يوسف فى النيابة العامة شكرًا للقضاء المصرى العادل شكرًا للإعلام المصرى شكرًا لكل شخص وقف إلى جانبي". 

وأضاف قائلاً:" شكرًا للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربى يحفظ الجميع القادم صادم".




وترجع تفاصيل الأزمة بين الفنانة رانيا يوسف والإعلامي نزار الفارس، منذ عددة إشهر لاتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه العديد من التصريحات التى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وعرضتها لهجوم شديد.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، إخراج أحمد خالد موسى.

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