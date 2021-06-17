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بيراميدز يطلب مساندة الدولة للسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر نادي بيراميدز مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

أوضح النادي أنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات المسئولة لحضور الجماهير لدعم الفريق ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية، خاصة وأنه يبحث عن نتيجة مطمئنة تمكنه من العبور في الإياب والوصول للنهائي القاري في بنين.

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