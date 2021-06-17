تعرف على موعد مباراة فرنسا والمجر في كأس أمم أوروبا

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب المجر يوم السبت المقبل 19 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2020.

وتنطلق مباراة فرنسا مع نظيره المجري في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، على ملعب فيرينتس بوشكاش بالمجر.

وفاز منتخب فرنسا في مباراته الأولى على ألمانيا بهدف دون رد، وخسر منتخب المجر أمام البرتغال 3-0 .

وستذاع مباراة منتخب فرنسا مع نظيره منتخب المجر في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على شبكة بي إن سبورتس القطرية، يوم السبت المقبل 19 يونيو الجاري.