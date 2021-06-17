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"جمارك السويس" تفرج عن سيارات بـ 237 مليون جنيه فى مايو الماضى

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس بالتنسيق مع المركز اللوجيستي، أفرجت عن 1306 سيارات ركوب ملاكي موديلات وطرازات مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، بقیمة إجمالية بلغت 227 مليونًا و460 ألف جنيه.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 56 مليونًا و107 آلاف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26 مليونًا و487 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 82 مليونًا و594 ألف جنيه.

أوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 24 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 10ملايين و374 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضى.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و57 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليونًا و248 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 81 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 ملايين و387 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السيارات السويس فى مايو الماضى بلغت حوالي 85 مليونًا و981 ألف جنيه.

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