أردوغان لـ بايدن: تركيا لن تتخذ نهجا مختلفا بشأن منظومة الصواريخ الروسية اس 400

أكدت مصادر تركية، اليوم الخميس، أن الرئيس الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، أن تركيا لن تتخذ نهجا مختلفا بشأن منظومة الصواريخ الروسية اس 400.

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو 2020، ردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين.

وكانت تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم 14 ديسمبر، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها هذه المنظومات، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقعه عام 2017 الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.