المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في سرقة محل مصوغات ذهبية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، المشدد 5 سنوات لعاطل لشروعه في سرقة محل مصوغات ذهبية بناحية مركز طوخ تحت تهديد السلاح الناري.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال ناجي نصر هلال نصر هلال، وخالد علب إبراهيم علي، والنيابة إبراهيم عبدالغنب تركي وأمانة سر محمد فرحات.



جاء في أمر الإحالة أنه أثناء تواجد المجني عليه "صبر.م" 62 عاما، صاحب محل مصوغات ذهبية، بناحية مركز طوخ، فوجئ بوجود المتهم "عبدالعال.ا.ع"، أشهر بوجهه سلاح ناري، مهددا إياه فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته قاصدا سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلا أنه قد أوقف جريمته لسبب لادخل لإرادته فيه وهو تدخل أحد المواطنيين، وضبط بمعرفة الأهالي متلبسا.



وجرى توجيه للمتهم تهم الشروع في سرقة المصوغات الذهبية بطريق الإكراه وإحراز سلاح ناري، وذخائر تعمل بالسلاح الناري، وصدر الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه، وجرى مصادرة السلاحيين الناريين المضبوطين والذحيرة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.