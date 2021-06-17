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Deezer for Creators لمساعدة منتجي الموسيقى والبودكاست على النجاح

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلقت Deezer العالمية تطبيق "Deezer for Creators"، لمساعدة الموسيقيين ومنشئي المحتوى على تحسين مدى وصولهم وأدائهم من خلال تزويدهم بأرقام وتحليل النتائج والرؤى المخصصة والإحصائيات المفيدة لموسيقاهم على المنصة.

وتطبيق "Deezer for Creators" الجديد عبارة عن أداة تحليلات ذكية لتمكين الفنانين وصانعي الموسيقى وبرامج البودكاست من تحسين أدائهم من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، حيث لأول مرة، سيتمكن المبدعين من الوصول إلى نفس تطبيق الهاتف المحمول لتتبع محتوى الكلمات الموسيقية أو المنطوقة وعداد المشاهدات وكل ما يتعلق بنتائج الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.

وقامت منصة ديزر بتحديث تطبيق الهاتف المحمول للفنانين المعروف سابقًا باسم "Analytics" فكلما تمت إضافة أغنية إلى قوائم التشغيل، سيتلقى الفنانون إشعارًا تلقائيًا، فيما تتضمن الميزات أيضًا بطاقة تفاعلية تتيح للفنانين الاتصال مباشرة بالمعجبين، حيث تتضمن كل بطاقة تفاعلية اسم قائمة التشغيل التي يظهر فيها الفنان، حيث لن يقتصر الفنانون على قوائم التشغيل المميزة فقط ، حيث سيتمكنون أيضًا من الوصول إلى "بطاقات الأغاني" القابلة للمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أي وقت يتوفر فيه مسار جديد خلال الأيام السبعة الأولى من إصداره، سيتمكن الفنانون من المشاركة على الفور مع المعجبين، وكذلك النشر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيستمر تطبيق الهاتف المحمول "Deezer for Creators" في تقديم مميزات الفنانين بما في ذلك، تتبع أداء الأغنية، ومراقبة تدفق البيانات والأداء على أساس يومي وأسبوعي وشهري، ومخططات سهلة القراءة مقسمة حسب الفئات بما في ذلك النظام الأساسي والبلدان والجنس وقوائم التشغيل الأكثر استماعًا.

وسيعمل تطبيق "Deezer for Creators" الجديد على تقسيم كل شيء بتنسيق سهل القراءة يساعد الفنانين على التخطيط لخطوتهم التالية، سواء كان ذلك لتحسين نتائجك أو التخطيط مسبقًا لإطلاق منتج جديد قادم.

من جهته قال فريدريك أنتيلمي، رئيس المحتوى في Deezer، إن تطبيق "Deezer for Creators" يوفر للفنانين أداة توقع نجاح لمساعدتهم في قياس خطط التسويق وتعديلها وفقًا لذلك، حيث لا يقتصر التطبيق على الأجهزة المحمولة، فيمكن للفنانين أيضًا تسجيل الدخول على أجهزة سطح المكتب، كما يمكن لمستخدمي الويب أيضًا تحديث سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصي ومشاهدة ما يميز البث.


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