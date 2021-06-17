موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الحالي.





وقرر موسيماني الاستغناء عن خدمات كلا من، محمود وحيد وناصر ماهر ووالتر بواليا ومروان محسن بعد تراجع مستوى الرباعي خلال هذا الموسم.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراتي الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.



