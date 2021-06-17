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بسبب عطل مفاجئ.. ضعف المياه في 3 مناطق بشبين القناطر
الخميس 17/يونيو/2021 - 02:07 م
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الخاص بمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم 3 بمدينة شبين القناطر، مما يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق (الدلتا - عزبة أبو خضرة - الوكلاء).
وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها ستوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة ضعف المياه.
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