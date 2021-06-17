بسبب عطل مفاجئ.. ضعف المياه في 3 مناطق بشبين القناطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الخاص بمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم 3 بمدينة شبين القناطر، مما يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق (الدلتا - عزبة أبو خضرة - الوكلاء).



