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بسبب عطل مفاجئ.. ضعف المياه في 3 مناطق بشبين القناطر

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الخاص بمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم 3 بمدينة شبين القناطر، مما يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق (الدلتا - عزبة أبو خضرة - الوكلاء).

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها ستوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة ضعف المياه.

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