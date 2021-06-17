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عشرات القتلى من قوات الكوماندوز الأفغانية على أيدي طالبان

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:11 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 20 من قوات الكوماندوز في إقليم فارياب شمالي البلاد على أيدي مسلحي طالبان.

 

وقد استعادت قوات الأمن لفترة وجيزة السيطرة على مقاطعة دولت أباد من طالبان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لكن مسلحين اختبأوا في القرى المجاورة ونصبوا كميناً للقوات، حسبما قال عضوا مجلس الإقليم عبد المنان قاطي، وفضل الحق محمدي.

 

وسقطت 27 منطقة في أفغانستان في أيدي طالبان، بعد الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في 1 مايو.

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