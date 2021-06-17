مدير "تعليم قنا": سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور صبرى خالد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.





وكان في استقباله مصطفى عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولمتابعة العمل داخل الحجرات.



