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مدير "تعليم قنا": سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد الدكتور صبرى خالد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

وكان في استقباله مصطفى عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولمتابعة العمل داخل الحجرات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دقة المراجعة قبل وبعد عملية رصد الدرجات حفاظا على حقوق الطلاب مع سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإظهار النتيجة.

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