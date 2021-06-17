من بينها إقامة مركز لوجستي.. غرفة الإسكندرية تدرس التعاون مع سفير كينيا

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، بمقر الغرفة، السفير جوف اوتيانو ناكوونيجا سفير كينيا في مصر، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.



وخلال اللقاء تم الاتفاق على أهمية زيادة التعاون الاقتصادين بين الدولتين، خصوصا وأن البلدين تجمعهما عضوية "الكوميسا"، ما يسهل ويعظم من عمليات التبادل الاقتصادين بين الطرفين.



كما تم الاتفاق على ضرورة تعظيم حجم التجارة بين مصر وكينيا، ودراسة إقامة مركز لوجيستي في المنطقة الاقتصادية بكينيا للمنتجات المصرية، للنفاذ بها إلى كينيا والدول المجاورة لها.



وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفين على بذل جهود مشتركة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجالات المختلفة، كالمجال الصناعي، والإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكيني.



كما تبادل الطرفين تسليم دروع التكريم تقديرًا للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين غرفة الإسكندرية وسفارة كينيا في دعم العلاقات المصرية الكينية.



جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني والأستاذ البديوي السيد.