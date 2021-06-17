Advertisements

من بينها إقامة مركز لوجستي.. غرفة الإسكندرية تدرس التعاون مع سفير كينيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، بمقر الغرفة، السفير جوف اوتيانو ناكوونيجا سفير كينيا في مصر، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أهمية زيادة التعاون الاقتصادين بين الدولتين، خصوصا وأن البلدين تجمعهما عضوية "الكوميسا"، ما يسهل ويعظم من عمليات التبادل الاقتصادين بين الطرفين.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعظيم حجم التجارة بين مصر وكينيا، ودراسة إقامة مركز لوجيستي في المنطقة الاقتصادية بكينيا للمنتجات المصرية، للنفاذ بها إلى كينيا والدول المجاورة لها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفين على بذل جهود مشتركة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجالات المختلفة، كالمجال الصناعي، والإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكيني.

كما تبادل الطرفين تسليم دروع التكريم تقديرًا للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين غرفة الإسكندرية وسفارة كينيا في دعم العلاقات المصرية الكينية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني والأستاذ البديوي السيد.
من بينها إقامة مركز لوجستي.. غرفة الإسكندرية تدرس التعاون مع سفير كينيا
من بينها إقامة مركز لوجستي.. غرفة الإسكندرية تدرس التعاون مع سفير كينيا
من بينها إقامة مركز لوجستي.. غرفة الإسكندرية تدرس التعاون مع سفير كينيا
من بينها إقامة مركز لوجستي.. غرفة الإسكندرية تدرس التعاون مع سفير كينيا

أخبار تهمك

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ ساعة و نصف

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعة

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يستقر على بيع أومتيتي

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

01:00 م

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

02:04 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة