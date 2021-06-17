Advertisements

الشهيد الــ(571).. "الأطباء" تنعى استشاري أطفال بالقاهرة

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة كريمان محمد التركي، استشاري أطفال بالقاهرة، والتي توفيت بمستشفي هليوبوليس إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة كريمان محمد التركي، الطبيب رقم الــ(571)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.






أخبار تهمك

عاجل.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام

منذ أقل من ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ نصف ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يستقر على بيع أومتيتي

منذ ساعة و نصف

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

01:00 م

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

02:04 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة